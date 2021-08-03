В Волжском не пустили ребенка с аутизмом в аквапарк. Прокуратура организовала проверку

«Моего сына Дамирку не пустили в аквапарк потому, что он ребенок-инвалид с детства, объяснив это тем, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории», — написала женщина. Сотрудник аквапарка сослался на то, что правила запрещают проходить внутрь лицам «с психическими заболеваниями, представляющим угрозу отдыхающим».

В Волжском ребенка с аутизмом и его родителей не пустили в аквапарк, потому что мальчик якобы «представляет угрозу». Видео инцидента выложила мать мальчика; они приехали в комплекс из Астрахани — за 400 километров от дома.

Сотрудник предложил кому‑то из семьи остаться с мальчиком на улице, а остальным пройти внутрь. Отец ребенка подчеркнул, что расстройство аутистического спектра не является психическим заболеванием, а представлять угрозу окружающим может любой человек. Он напомнил про недавний случай, когда петербурженка попыталась прогнать с площадки детей с особенностями развития, потому что они «пугают» ее внучку.

Родители Дамира написали заявление в прокуратуру Волжского, и случаем заинтересовалось областное ведомство. Волгоградская прокуратура проверит инцидент.

Директор аквапарка «XXI век» Григорий Газарян пояснил ТАСС, что ребенка не пропустили внутрь, потому что он мог получить травмы. Он готов предоставить записи c камер видеонаблюдения, на которых мальчик ведет себя чрезмерно активно, так, что родителям приходится его сдерживать. «Я вижу — это кончится тем, что он себе сломает ногу или руку или головой обо что‑то стукнется», — добавил он.

По его словам, он поручил управляющему комплекса предоставить семье гостиничный номер, чтобы родители по очереди оставались с ребенком. «Я с заботой о них. А он [управляющий] растерялся и забыл об этом, потому что камеры перед лицом и [родители] не дают даже слова сказать», — заявил Газарян.

В комментарии «Подъему» Газарян сказал, что поступил «абсолютно правильно» и не намерен извиняться. По его словам, там был не ребенок, а «здоровый мужик». «Он бы мог кого‑то утопить или сам долбануться обо что‑нибудь, и тогда было бы еще хуже. Потом бы вы у меня спрашивали, зачем пустили психически ненормального человека в аквапарк — на территорию повышенной опасности», — сообщил он.