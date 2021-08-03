Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов и авторов шоукейсов

Музыкальный фестиваль Moscow Music Week, который пройдет в столице с 1 по 4 сентября, анонсировал первую волну артистов. В нее вошли более 30 исполнителей из Москвы, Казани, Самары, Екатеринбурга и других российских городов. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы события.

Витя Исаев . Ульяновский битмейкер и автор музыки «Раскрасок для взрослых» Монеточки и «Ножа» Pussy Riot. Летом прошлого года Витя дебютировал с альбомом «привет!как дела?», а на Moscow Music Week впервые выступит под своим настоящим именем.

. Ульяновский битмейкер и автор музыки «Раскрасок для взрослых» Монеточки и «Ножа» Pussy Riot. Летом прошлого года Витя дебютировал с альбомом «привет!как дела?», а на Moscow Music Week впервые выступит под своим настоящим именем. Сюзанна . Известная по тандему с группой «Мальбэк» поп-певица за последний год выпустила два сольных лонгплея. 23 июля у нее вышла пластинка «Karaoke Provoke» с танцевальной музыкой.

. Известная по тандему с группой «Мальбэк» поп-певица за последний год выпустила два сольных лонгплея. 23 июля у нее вышла пластинка «Karaoke Provoke» с танцевальной музыкой. «Порез на собаке» . Группа Александра Ситникова из формации «4 позиции Бруно» и его подельницы Ольги Чернавских. Музыканты играют болезненную и непредсказуемую хтоническую электронику.

. Группа Александра Ситникова из формации «4 позиции Бруно» и его подельницы Ольги Чернавских. Музыканты играют болезненную и непредсказуемую хтоническую электронику. Vatannar. Это совместный проект немецкого композитора Гвидо Мебиуса и казанского электронного дуэта Djinn City. Музыканты добавляют в звучание татарских, марийских и удмуртских народных песен синтезаторы, гитары и народные инструменты. В этом им помогают фольклорный ансамбль Казанской консерватории и мультиинструменталист Сугдэр Лудуп.

На фестивале также выступят «Дом престарелых аутистов», «Гараж говна», Альбина Сексова, Merzota, Settlers, «Космос на потолке», «Акульи слезы» и еще более двух десятков других исполнителей.

Новинкой на Moscow Music Week станут кураторские шоукейсы. Свои лайнапы соберут Евгений Горбунов (группа «Интурист»), Сергей Сабуров (лейбл Hyperboloid), Сергей Мудрик (музыкальный редактор «Вечернего Урганта»), Степан Казарьян (соорганизатор фестиваля) и другие. В том числе свои концептуальные шоукейсы покажут фестивали «Боль», Awaz и «Рихтерфест», а также лейблы «Ниша» и «Тихий час».

Шоукейсы пройдут на семи площадках в центре Москвы. Это Wip, «Клуб Клуб Клуб», «Китайский летчик», КЦ «Дом», Powerhouse, RNDM и Aglomerat. Организаторы обещают провести Moscow Music Week в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности.