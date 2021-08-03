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В сети появился трейлер документального фильма «Ты не можешь убить мем» о влиянии мемов на политику

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:45

В сети появился трейлер документального фильма «Ты не можешь убить мем», рассказывающий о том, как интернет-шутки используются в политических целях — например, чтобы добиться победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Картина стала режиссерским дебютом Хейли Гарригус. Ее премьера состоится в августе на монреальском кинофестивале «Фантазия». В массовый кинопрокат лента выйдет осенью.

Фильм основывается на научно-популярной книге Р.Кирка Паквуда «Магия мемов: манипуляция корневой социальной матрицей и структурой реальности», вышедшей в 2004 году. «Ты не можешь убить мем» исследует феномен политических мемов.

В фильме Гарригус берет интервью у Паквуда, а также людей, придумывающих мемы. Вместе с ними он отслеживает появление таких интернет-персонажей, как лягушонок Пепе или Кек, и наблюдает за их ролью в продвижении ультраправых идей.

В частности, Гарригус изучает, как шутки сторонников Трампа о состоянии здоровья Хиллари Клинтон превратились в доминирующий политический нарратив. Таким образом фильм демонстрирует скрытую сторону современной интернет-коммуникации.

Продюсерами проекта выступили Самюэль Гурски, Керри Мак и Майкл Биттлер. Последний также написал оригинальную музыку к фильму вместе с Томом Муром и выступил редактором ленты. В целом вся работа над документальной картиной заняла три года.

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