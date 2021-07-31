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Разработчик создал сайт, составляющий графики со зрительскими оценками каждого эпизода сериалов 12:48
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Квартира Хованского на «Авито», оплата лицом в метро и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:51

На «Авито» выставили на продажу квартиру Юрия Хованского за 45 млн рублей. В ней есть дизайнерская мебель под заказ, система видеонаблюдения и полы из немецкого кварц-винилового покрытия.

Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению под руководством Мединского. Она будет отслеживать и предупреждать попытки фальсификации исторических фактов.

В Москве на Филевской линии метро появится оплата проезда по лицу. К концу года такая система появится на всех станциях.

Полиция завела дело о хулиганстве после массовой драки в московском «Ашане». В конфликте участвовали порядка 20 иностранцев, а во время потасовки стреляли из травматического пистолета.

Россия построит новую орбитальную космическую станцию, которая придет на смену МКС. В Роскосмосе заявили, что эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года «несет риск из‑за старения оборудования».

В Токио впервые лишили аккредитации людей, которые покинули Олимпийскую деревню. Они ушли, чтобы посмотреть на достопримечательности.

Власти Новой Зеландии представили законопроект о запрете конверсионной терапии. Они надеются с его помощью прекратить практики по изменению сексуальной ориентации и гендерной идентичности, которые осуждают большинство медиков и ученых.

Каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота. Еще 7% женщин поработали бы водителем, а 5% россиянок мечтают занимать любую высокооплачиваемую или руководящую должность.

До конца лета петербуржцы смогут посмотреть на скульптуры подопечных «Ночлежки» и узнать их историю. Выставка «Без определенного места» проходит во дворе Музея Анны Ахматовой.

Билли Айлиш опубликовала клип на заглавную песню со своего нового альбома «Happier Than Ever». В видео певица прощается с прошлым и освобождается от отношений, которые не делали ее счастливой.

Том Хэнкс присоединился к актерскому составу нового фильма Уэса Андерсона. Он сыграет, вероятно, небольшую роль, но она станет первой работой актера в проектах американского режиссера.

Джерард Батлер будет судиться с киностудиями, которые продюсировали «Падение Олимпа». Независимый аудит показал, что актеру недоплатили несколько миллионов долларов и занизили доходы от проката.

Пользователь Reddit написал сайт, который собирает зрительские оценки сезонов и эпизодов шоу и составляет из них графики. На диаграммах «Игры престолов» отчетливо видно, как сильно упал рейтинг концовки сериала.

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