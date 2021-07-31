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Россия построит новую орбитальную космическую станцию. Эксплуатация МКС прекратится в 2028 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:40

Роскосмос разработает проект новой орбитальной космической станции на замену российского сегмента МКС. В планах построить Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) к 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Научно-технический совет Роскосмоса посоветовал включить РОСС в Федеральную космическую программу — 2025.

«Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полетов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе», — отметили в госкорпорации.

При осмотре российской части МКС пришли к выводу, что оборудование станции устарело, а после 2024 года ее использование может быть опасным. Поэтому к 2028 году ее эксплуатация будет завершена.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал «Комсомольской правде», что новая орбитальная космическая станция сможет «вечно находиться на орбите». По его словам, в отличие от МКС, ее отработавшие элементы можно будет «постепенно и ритмично» менять.

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