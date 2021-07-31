В Токио лишили аккредитации людей, которые покинули Олимпийскую деревню без разрешения

Организаторы Олимпиады в Токио заявили, что лишили аккредитации людей, которые без разрешения покинули Олимпийскую деревню. Об этом сообщает The Japan Times.

Количество человек, являются ли они спортсменами и когда точно произошло, нарушение неизвестно. Организаторы отметили, что люди уехали из деревни для осмотра достопримечательностей.

«Мы забрали аккредитацию, так как считаем, что выход из деревни для осмотра достопримечательностей — это то, чего не должно произойти», — сказал пресс-секретарь Олимпийских игр Маса Такаяа.

Это первый случай на Олимпиаде в Токио, когда была отозвана аккредитация. Без данного документа нельзя попасть на олимпийские объекты.

Олимпийские игры открылись 23 июля в 14:00 по московскому времени. Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. Всего россияне получили 34 медали — 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.