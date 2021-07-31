В московском «Ашане» произошла массовая драка со стрельбой. Полиция возбудила дело о хулиганстве

30 июля в магазине «Ашан» на Верхней Красносельской улице в Москве произошла массовая драка со стрельбой. Как сообщал ТАСС, нескольких участников конфликта удалось задержать, а после на них завели уголовное дело о хулиганстве.

В конфликте в торговом центре «Тройка» участвовали около 20 иностранцев. РЕН ТВ уточнил, что одна из сторон использовала травматический пистолет, а в местный отдел полиции доставили более 30 человек. О пострадавших не сообщалось.