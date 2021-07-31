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Том Хэнкс сыграет в фильме Уэса Андерсона. К касту уже присоединились Эдриен Броди и Билл Мюррей

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:28

Двукратный обладатель «Оскара» Том Хэнкс снимется в новом фильме Уэса Андерсона, съемки которого пройдут в Испании, сообщил The Hollywood Reporter. Ранее к проекту уже присоединились Тильда Суинтон, Эдриен Броди и Билл Мюррей.

Источники издания сообщили, что Хэнкс, скорее всего, сыграет небольшую роль или появится в камео. Тем не менее, эта работа станет знаковой: в отличие от Суинтон, Броди и Мюррея, Хэнкс ранее не работал с Андерсоном.

Режиссер пока отказывается делиться какими‑либо деталями о своем новом проекте. Суинтон же недавно рассказала, что, хотя фильм будет сниматься в Испании, речь в нем будет не об этой стране.

Около двух месяцев назад в Чинчоне, небольшом городке к юго-востоку от Мадрида, начали строить декорации для фильма. Они, по свидетельствам очевидцев, напоминают пустынный пейзаж в духе классических вестернов.

На минувшем Каннском кинофестивале прошла премьера десятой и последней на данный момент картины Андерсона — «Французского вестника». «Афиша Daily» собрала отзывы о фильме.

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