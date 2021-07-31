«Ночлежка» открыла в саду Фонтанного дома выставку с бюстами жильцов приюта

«Ночлежка» открыла в Петербурге выставку «Без определенного места» со скульптурами людей из приюта на Боровой. Посмотреть на бюсты можно будет до 31 августа во дворе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Об этом «Афише Daily» рассказали в благотворительной организации.

В саду поставили девять скульптурных портретов с подопечными «Ночлежки», у каждой из которых есть короткая заметка о герое. Перед этим скульптор и автор идеи Вероника Бернард знакомились с обитателями приютов, создавала их портреты и узнавала истории их жизни.