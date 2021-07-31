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«Ночлежка» открыла в саду Фонтанного дома выставку с бюстами жильцов приюта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:42

«Ночлежка» открыла в Петербурге выставку «Без определенного места» со скульптурами людей из приюта на Боровой. Посмотреть на бюсты можно будет до 31 августа во дворе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Об этом «Афише Daily» рассказали в благотворительной организации.

В саду поставили девять скульптурных портретов с подопечными «Ночлежки», у каждой из которых есть короткая заметка о герое. Перед этим скульптор и автор идеи Вероника Бернард знакомились с обитателями приютов, создавала их портреты и узнавала истории их жизни.

Любая стигматизация начинается с разделения на «мы» и «они», растет из неведения, стереотипов и мифов. То же касается и стигматизации бездомных людей: общество отталкивает человека, попавшего на улицу, перестает его видеть, исключает его.

Проект «Без определенного места» — это отличный повод буквально взглянуть в лица тех, кто оказался в беде, и увидеть, что перед нами обычные люди, которые не заслуживают осуждения и изгнания.
Василиса Молева
координатор проектов «Ночлежки»
© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Бернард вместе с друзьями-скульпторами работала над проектом полтора года — «из‑за пандемии все затянулось». «В 2019 году я случайно попала на экскурсию в приют „Ночлежки“ на Боровой. Один из жильцов тогда рассказывал мне об устройстве приюта и о своей жизни . Впечатление было сильным», — описала она свой первый визит, которым и вдохновилась.

В марте прошлого года «Ночлежка» представила инсталляцию о том, как выглядит дом глазами бездомного. Это макет дома, в окнах которого видна уютная комната с приятным интерьером. Однако дом закрыт, а окна затянуты сеткой-рабицей. Попасть внутрь невозможно.

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