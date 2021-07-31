Джерард Батлер подал в суд на продюсеров фильма «Падение Олимпа». Он считает, что ему недоплатили

Актер Джерард Батлер подал в суд на киностудии Nu Image, Millennium Media и Padre Nuestro Productions, продюсировавших фильм «Падение Олимпа». Он считает, что они занизили доход от проката и недоплатили артисту больше 10 млн долларов. Об этом пишет Deadline.

Иск рассматривает Высший суд Лос-Анджелеса. Из него следует, что Батлер не получил часть средств, потому что продюсеры скрыли полученные от проката в США и мире несколько миллионов долларов, в том числе 8 млн, которые заработали руководители студий. Это обнаружилось во время независимого аудита.

Юристы актера обвиняют студии в мошенничестве с целью сокрытия доходов. Они требуют на суде участия присяжных.

В 2013 году «Падение Олимпа» в мировом прокате собрал 170 млн долларов. Батлер снялся также в следующих фильмах франшизы — «Падение Лондона» и «Падение Ангела».