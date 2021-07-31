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Билли Айлиш выпустила клип на песню «Happier Than Ever» с одноименного альбома

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:15

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на заглавную песню со своего второго альбома «Happier Than Ever». В ней она обращается, по всей видимости, к бывшему бойфренду.

В первой половине ролика Айлиш в одиночестве бродит по светлой комнате, разговаривая по телефону. Затем девушка идет к входной двери — и ее домашний уют нарушает обрушившаяся из‑за двери воды. Билли выплывает из квартиры и продолжает петь на крыше затопленного дома.

«У нас нет ничего общего, нет, потому что я никогда не относилась к себе так отвратительно. Ты же заставил меня ненавидеть этот город», — поет Айлиш под дождем в клипе. Музыкальное видео она срежиссировала сама.

«Это моя любимая песня и мое любимое видео», — заявила артистка в инстаграме. В день релиза альбома она призналась, что так любит все песни с пластинки, что боится представить их миру.

Альбом «Happier Than Ever» вышел 29 июля. «Афиша Daily» представила обзор пластинки, а также рассказала о музыкальных видео певицы и эволюции ее режиссерского стиля.

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