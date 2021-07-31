В Новой Зеландии собираются запретить конверсионную терапию. За нее может грозить до пяти лет тюрьмы

Власти Новой Зеландии намерены рассмотреть законопроект о запрете конверсионной терапии, направленной на изменение сексуальной ориентации на гетеросексуальную. Об этом сообщил Reuters.

Если законопроект примут, за конверсионные практики можно будет получить тюремный срок от трех до пяти лет. По словам министра юстиции страны Криса Фаафои, наказание поможет прекратить действия, которые «не работают, широко дискредитируются и причиняют вред».

Фаафои подчеркнул, что специалисты в области здравоохранения, защитники прав человека и даже религиозные лидеры выступают против конверсионной терапии и считают ее дискриминационной и губительной.

Конверсионная (репаративная) терапия направлена на изменение бисексуальной или гомосексуальной ориентации человека, а также подавление его гендерной идентичности. Для подобного «лечения» применяются такие методы как лоботомия и химическая кастрация.

В декабре 2020 года более 370 религиозных лидеров из разных стран мира призвали запретить конверсионную терапию. А в августе 2021 года на Netflix выйдет документальный фильм «Pray Away» о так называемом движении «бывших геев».