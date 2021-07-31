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Опрос: каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:42

9% россиянок хотели бы попробовать себя в качестве пилота, а 4% мужчин хотели бы поработать поваром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Superjob.

Опрос о традиционных мужских и женских сферах деятельности, в которых граждане хотели бы поработать, проводился среди тысячи мужчин и женщин во всех округах России.

7% женщин хотели бы поработать водителем, а 5% россиянок мечтают занимать любую высокооплачиваемою или руководящую должность. По их словам, на вершине карьерной лестницы находятся только мужчины. 3% респондентов не отказались бы поработать космонавтами, полицейскими, сварщиками, следователями и строителями.

По 2% голосов набрали профессии автослесарь, машинист метро и программист. Также 2% россиянок заявили, что уже работают в традиционно мужской профессии (крановщик, теплотехник, энергетик). 20% женщин попробовали бы свои силы в роли военного, капитана корабля, реставратора, ученого и электрика. Свою нынешнюю профессию изменить на мужскую не хотели бы 26% опрошенных.

Среди мужчин 47% респондентов не готовы работать в женской профессии. Лишь 3% мужчин хотели бы поработать продавцом, по 2% — бухгалтером, водителем трамвая, швеей, парикмахером, администратором. Занять высокопоставленную или руководящую женскую должность хотели бы 2% опрошенных. 17% мужчин попробовали бы свои силы в качестве дизайнера, актрисы, доярки, массажиста и секретаря.

В 2019 году Минтруд России разрешил допускать женщин к ранее запрещенным для них профессиям. Поправки позволяют им работать машинистами электропоездов, водителями грузоподъемников свыше 2,5 тонны, трактористами-машинистами сельхозпроизводства, слесарями по ремонту автомобилей, парашютистами, членами палубной команды (боцманами, шкиперами и матросами) судов всех видов флота, рыбаками прибрежного лова и так далее. Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года.

В январе этого года в Москве запустили первые поезда метро под управлением женщин. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов объявил, что в следующем году на работу выйдут не менее 50 новых машинисток.

Министерство труда и социальной защиты также планирует разрешить россиянкам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты. По мнению председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности.

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