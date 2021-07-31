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Разработчик создал сайт, составляющий графики со зрительскими оценками каждого эпизода сериалов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:48

Пользователь Reddit под ником Oamguru создал сайт Neetcoder, который собирает оценки пользователей агрегатора IMDb. На нем можно посмотреть, какие эпизоды сериалов провалились, а какие получили наивысшие оценки.

Составить рейтинг можно у всех сезонов сериала или у каждой отдельной серии — для этого есть точечная диаграмма и линейный график. Чтобы посмотреть краткое описание и кадры из эпизода, переходить на IMDb не нужно — Neetcoder сам подгружает информацию из агрегатора.

«Игра престолов». Каждая линия — это сезон сериала

1 из 4

«Ходячие мертвецы». Каждая точка — это эпизод сериала, а ее цвет — принадлежность к сезону

2 из 4

«Офис»

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На главной странице сайта есть список самых популярных сериалов: некоторые из них уже закончились, другие запустились совсем недавно. На Neetcoder есть поиск, но найти интересующее шоу получится только в том случае, если оно есть на IMDb.

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