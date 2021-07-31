Разработчик создал сайт, составляющий графики со зрительскими оценками каждого эпизода сериалов

Пользователь Reddit под ником Oamguru создал сайт Neetcoder, который собирает оценки пользователей агрегатора IMDb. На нем можно посмотреть, какие эпизоды сериалов провалились, а какие получили наивысшие оценки.
Составить рейтинг можно у всех сезонов сериала или у каждой отдельной серии — для этого есть точечная диаграмма и линейный график. Чтобы посмотреть краткое описание и кадры из эпизода, переходить на IMDb не нужно — Neetcoder сам подгружает информацию из агрегатора.
«Игра престолов». Каждая линия — это сезон сериала
«Ходячие мертвецы». Каждая точка — это эпизод сериала, а ее цвет — принадлежность к сезону
«Как я встретил вашу маму». График с каждым сезоном
«Офис»
На главной странице сайта есть список самых популярных сериалов: некоторые из них уже закончились, другие запустились совсем недавно. На Neetcoder есть поиск, но найти интересующее шоу получится только в том случае, если оно есть на IMDb.