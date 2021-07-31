Разработчик создал сайт, составляющий графики со зрительскими оценками каждого эпизода сериалов

Пользователь Reddit под ником Oamguru создал сайт Neetcoder, который собирает оценки пользователей агрегатора IMDb. На нем можно посмотреть, какие эпизоды сериалов провалились, а какие получили наивысшие оценки.

Составить рейтинг можно у всех сезонов сериала или у каждой отдельной серии — для этого есть точечная диаграмма и линейный график. Чтобы посмотреть краткое описание и кадры из эпизода, переходить на IMDb не нужно — Neetcoder сам подгружает информацию из агрегатора.