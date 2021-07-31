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В Москве на Филевской линии метро появится оплата проезда лицом

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:34

В Москве на Филевской линии метро появится система оплаты проезда по лицу Face Pay, а к концу года система заработает на всех станциях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

«Московское метро — лидер по количеству способов оплаты проезда, и все они останутся. Face Pay будет ещё одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным. Уверены, такой способ выберут десятки тысяч москвичей, которые следят за трендами и любят современные технологии», — сказано в сообщении.

Турникеты с Face Pay будут отмечены специальными круглыми стикерами на полу. Участники эксперимента смогут бесплатно пересаживаться на МЦК и МЦД по банковской карте (как и при обычном тарифе).

Записаться в тестовую группу нового сервиса можно здесь.

«Мы начинаем самый важный этап тестирования проекта Face Pay — с пассажирами. Сотрудники метро уже используют этот сервис и совершили более 1 млн успешных проходов на стациии. Дальше мы будем тестировать эту технологию постепенно, от линии к линии, первой станет Филевская», — заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

О планах по запуску оплаты лицом в московском метро стало известно в сентябре прошлого года. Технология должна стать частью общей системы видеонаблюдения с распознаванием лиц, которую хотят научить определять посторонние предметы и людей, которым нужна помощь.

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