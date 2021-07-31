Квартиру Юрия Хованского в Петербурге выставили на продажу за 45 млн

В Петербурге продают квартиру, которая принадлежит задержанному блогеру Юрию Хованскому, за 45 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.

В публикации о продаже указано, что площадь трехкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров. В ней находятся кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.

В квартире дизайнерская мебель под заказ, система видеонаблюдения и охраны, акустические системы в спальне, гостинной и кабинете, а полы сделаны из немецкого кварц-винилового покрытия.

Также продается парковочное место со специальным предложением для покупателя квартиры.