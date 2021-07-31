Квартиру Юрия Хованского в Петербурге выставили на продажу за 45 млн

В Петербурге продают квартиру, которая принадлежит задержанному блогеру Юрию Хованскому, за 45 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.
В публикации о продаже указано, что площадь трехкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров. В ней находятся кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.
В квартире дизайнерская мебель под заказ, система видеонаблюдения и охраны, акустические системы в спальне, гостинной и кабинете, а полы сделаны из немецкого кварц-винилового покрытия.
Также продается парковочное место со специальным предложением для покупателя квартиры.
9 июня Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма за ролик с песней про теракт на мюзикле «Норд-Ост».
После задержания блогера в сети появились фотографии квартиры, сделанные при обыске. Пользователей удивило огромное количество бутылок, которые валяются на столах и на полу, горы скомканной одежды, а также куча окурков и другого мусора. В твиттере предположили, что причиной такого серьезного беспорядка могла стать депрессия.