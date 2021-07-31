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Квартиру Юрия Хованского в Петербурге выставили на продажу за 45 млн

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:53

В Петербурге продают квартиру, которая принадлежит задержанному блогеру Юрию Хованскому, за 45 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на Avito.

В публикации о продаже указано, что площадь трехкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров. В ней находятся кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.

В квартире дизайнерская мебель под заказ, система видеонаблюдения и охраны, акустические системы в спальне, гостинной и кабинете, а полы сделаны из немецкого кварц-винилового покрытия.

Также продается парковочное место со специальным предложением для покупателя квартиры.

© avito.ru
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9 июня Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма за ролик с песней про теракт на мюзикле «Норд-Ост».

После задержания блогера в сети появились фотографии квартиры, сделанные при обыске. Пользователей удивило огромное количество бутылок, которые валяются на столах и на полу, горы скомканной одежды, а также куча окурков и другого мусора. В твиттере предположили, что причиной такого серьезного беспорядка могла стать депрессия.

Суд арестовал Хованского на два месяца. Блогер не признал вины в распространении песни про теракт. Но позже он все-таки извинился за песню и назвал ее «ужасной ошибкой». Хованскому может грозить до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до миллиона рублей.

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