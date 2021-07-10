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Рост смертности в России, казаки в Росгвардии и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:00

Смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с тем же месяцем 2020 года из‑за штамма «Дельта». По данным Росстата, естественная убыль населения с января по май превысила прошлогодний показатель на 60%.

В России за сутки от коронавируса умерли 752 человека — это рекордный показатель за весь период пандемии. Выявили 25 082 новых заболевших.

Власти Краснодарского края предупредили о штрафах для непривитых туристов. С 1 августа тем, кто приехал на курорт с ПЦР-тестом и не прошел вакцинацию от коронавируса в трехдневный срок, грозит штраф до 30 тыс. рублей.

В Москве снова можно привиться «КовиВаком», но доз на весь город всего 12 тыс. За вакциной выстраиваются длинные очереди.

Пиар-менеджер МакSим рассказала о «положительной динамике» в восстановлении певицы. Также состояние здоровья улучшилось у Петра Мамонова, поделилась супруга актера.

Владимир Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в составе Росгвардии. С таким предложением к президенту обратился полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Власти Гаити попросили США и ООН оказать военную помощь после убийства президента страны. Вашингтон отправил сотрудников ФБР, но вводить войска отказался.

Национальную разведку США раскритиковали за фотографию на обложке отчета об итогах инклюзивной кадровой политики. Ведомство использовало снимок с фотостока, на которое добавили фигуры людей с ограниченными возможностями.

Нижегородский суд осудил мужчину на 3,5 года условно за шум в многоквартирном доме. В течение двух лет тот включал на полную громкость записи лошадиного ржания и намеренно досаждал соседям.

Мэтт Деймон рассказал, что отказался от главной роли в «Аватаре», хотя Джеймс Кэмерон предлагал ему 10% от сборов. В итоге фильм собрал 2,8 млрд, а актер потерял порядка 250 млн долларов.

В конце лета на экраны выйдет новый фильм о серийном убийце Теде Банди в исполнении Люка Кирби. Его партнером на съемочной площадке станет Элайджа Вуд — он сыграет агента ФБР, который попытается понять психологию маньяка и постепенно станет его «лучшим другом».

Преподаватели биологии из Великобритании провели исследование и выяснили, что Red Dead Redemption 2 помогает игрокам непроизвольно изучать виды животных. В ходе опроса геймеры узнали больше обитателей дикой природы, чем те, кто не играл в RDR 2.

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