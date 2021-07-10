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Мэтт Деймон отказался от главной роли в «небольшом фильме» «Аватар». Ему предлагали 10% от сборов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:12

Мэтт Деймон во время мастер-класса на Каннском кинофестивале рассказал о предложении Джеймса Кэмерона сыграть главную роль в «небольшом фильме» под названием «Аватар» и получить 10% от сборов. В тот момент актер снимался в «Джейсоне Борне», поэтому отказался от участия. Об этом пишет Deadline.

«Я войду в историю. Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от таких больших денег», — шутит Деймон. Артист принял «нравственное» решение не оставлять франшизу про Борна без главного героя, поэтому в «Аватара» Кэмерон взял актера Сэма Уортингтона. Издание отмечает, что ему навряд ли предлагали одну десятую от кассовых сборов — это порядка 250 млн из 2,8 млрд долларов выручки.

Деймон поделился этой историей со своим другом и коллегой Джоном Красински (Тихое место», «Офис»). Он вспоминает, как шокированный Красински встал из‑за стола и сказал: «После съемок в «Аватаре» твоя жизнь не сильно бы изменилась, разве что этот разговор между нами происходил бы в космосе».

Актер также рассказал, что жалеет об отсутствии у него режиссерской карьеры. Он мог снять «Землю обетованную», но проект возглавил Гас Ван Сент, и оскароносный «Манчестер у моря», но после прочтения сценария доверил картину Кеннету Лонергану. В «Манчестере» для него готовилась главная роль, но из‑за съемок в «Марсианине» вместо себя он посоветовал Кейси Аффлека. Артист боялся, что из‑за смены исполнителей фильму не дадут финансирования, но впоследствии Аффлек получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Джеймс Кэмерон сейчас работает над четырьмя новыми картинами, продолжающими историю «Аватара». Сюжет второй части пока не раскрывается, но известно, что основное действие будет происходить в океане планеты Пандора. Премьера «Аватара-2» состоится в декабре 2022 года. В фильме сыграют Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Джоэл Дэвид Мур.

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