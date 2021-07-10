В Москве снова появилась вакцина «КовиВак»

В пунктах вакцинации от коронавируса в Москве вновь стал доступен препарат «КовиВак». Об этом сообщается на сайте мэра города.

Прививку «КовиВаком» можно сделать в 14 павильонах «Здоровая Москва» без предварительной записи. Количество вакцины в каждом пункте ограниченно (не более 850 доз).

Вакцинироваться «КовиВаком» можно в:

ЦАО: Фестивальном парке и Парке Горького;

САО: сквере у префектуры САО;

СВАО: Гончаровском парке;

ВАО: парке «Перовский»;

ЮВАО: парке имени 850-летия Москвы и Дюссельдорфском парке;

ЮАО: музее-заповеднике «Царицыно»;

ЮЗАО: ландшафтном заказнике «Теплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение» и парке 50-летия Октября;

ЗАО: парке Олимпийской деревни и сквере на улице Дружбы (у посольства КНР);

СЗАО: парке «Северное Тушино».

«КовиВак» впервые стал доступен в Москве в начале июня, однако из‑за перебоев с поставками многие желающие не смогли им привиться. В прошлый раз препарат поступил в пункты вакцинации 25 июня и закончился всего через три дня.

Сейчас в Москве можно также вакцинироваться препаратами «Спутник V» и его однокомпонентной версией «Спутник Лайт». Четвертая вакцина, «ЭпиВакКорона», закончилась в начале июля — когда ее поставки возобновятся, неизвестно.