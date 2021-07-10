В России выявили 25 082 новых случая коронавируса

Суточный прирост зараженных в Москве снизился с 6643 до 5694 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Московская область, Петербург, Нижегородская и Воронежская области, Красноярский край, Свердловская область и Крым.

В России за последние сутки выявили 25 082 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 684 заболевания меньше, чем вчера.

Пятый день подряд в стране фиксируют более 700 смертей от COVID-19. За последние сутки от заболевания умерли 752 человека. С начала пандемии зарегистрировано 142 253 летальных исхода.

Общее число выявленных пациентов с коронавирусом в России увеличилось до 5 758 300. За сутки выздоровели 17 750 человек, за все время — 5 182 837.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 186 млн человек, 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,8 млн), на втором — Индия (30,7 млн). За ними идут Бразилия (19 млн) и Франция (5,8 млн).