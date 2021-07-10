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Разведка США прифотошопила людей с инвалидностью на обложку отчета о разнообразии среди сотрудников

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:29

Аппарат директора национальной разведки США (ODNI) раскритиковали за отфотошопленный снимок на обложке отчета об итогах проведения инклюзивной кадровой политики за прошлый год. Об этом сообщает издание New York Post.

На фотографии изображены сотрудники в деловых костюмах. Среди них есть женщина в инвалидной коляске и мужчина в очках и с собакой-поводырем — они выглядят на снимке неестественно, будто их вырезали из другого файла и приклеили в фотошопе.

Первым на это обратил внимание политический консультант и подкастер Люк Томпсон. Он выложил в твиттере стоковое изображение и фотографию с отчета ведомства. На обложке документа оказался тот же снимок с фотостока, на который добавили фигуры людей с ограниченными возможностями.

Отфотошопленный снимок сразу же стал поводом для насмешки в твиттере. Кто‑то из пользователей назвал это худшим использованием стокового фото за всю историю, другой предположил, что созданием изображения занимался тот самый парень в очках и с собакой.

«Я думаю, что смогла бы отредактировать фотографию лучше, несмотря на возраст и отсутствие навыков фотошопа».
«Спойлер: слепой парень — редактор фото»

В самом отчете, отмечает издание, директор американской национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что ее ведомство должно отражать разнообразный состав населения США, демонстрируя среду, где могут развиваться профессионалы.

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