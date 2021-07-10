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Преподаватели биологии выяснили, что Red Dead Redemption 2 помогает в изучении дикой природы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:15

Британский учитель биологии под ником SaiRookwood выложил на Reddit исследование о пользе Red Dead Redemption 2 в изучении животных дикой природы. Он и еще несколько его коллег-геймеров из других университетов Великобритании попытались выяснить, научились ли игроки определять виды животных после проведенных часов в игре.

Больше полугода назад они провели опрос среди 586 человек из 55 стран в возрасте 18 до 34 лет. 444 респондента играли в RDR 2. Участникам исследования предложили викторину, в которой им нужно было определить по реальным снимкам 15 видов животных, которых можно встретить в игре.

В итоге игроки в Red Dead Redemption 2 узнали в среднем 10 из 15 животных и показали себя лучше тех, кто не знаком с миром игры. Лучше всего с заданием справились те, кто играл в RDR 2 недавно, провел в игре больше часов и выбирал в RDR Online роль натуралиста, которому необходимо снимать на камеру и брать образцы крови у диких животных.

«Здесь есть чему поучиться педагогам и защитникам природы, которые хотят поделиться знаниями в области естествознания с широкой аудиторией. „Геймификация“ и глубокое погружение, когда действия человека приобретают смысл, намного эффективнее, чем простое заучивание списка животных», — отмечают преподаватели. Однако они не советуют играть в RDR 2 детям младше 18 лет.

Пользователь с ником SaiRookwood поделился, как выполняя задание убил всех Каролинских попугаев — об этом его оповестила сама игра. Этот вид попугаев действительно исчез в начале 20 века. «Меня шокировало то, к какому ужасающему итогу привели мои действия. Это хороший и необычный способ рассказать игрокам о последствиях их действий для окружающей среды», — считает он.

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