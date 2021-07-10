Состояния здоровья певицы МакSим и актера Петра Мамонова улучшились

Состояния здоровья МакSим и Петра Мамонова улучшились. Певица продолжает находиться в искусственной коме, а актер десятые сутки подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об улучшении здоровья Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) сообщила «Газете.ру» ее пиар-менеджер Яна Богушевская. По ее словам, у артистки «есть положительная динамика» с момента введения в искусственную кому.

Состояние основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова тоже улучшилось — из крайне тяжелого перешло в тяжелое, рассказала РБК супруга музыканта Ольга. «До вчерашнего дня врачи говорили, что его состояние крайне тяжелое, то сегодня и в 06.00, и в 10.00 они сказали, что состояние тяжелое», — поделилась она.

25 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с 75-процентным поражением легких. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, однако тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Привиться от COVID-19 она не успела.

Петра Мамонова увезли в реанимационный отдел Коммунарки с 87-процентным поражением легких 1 июля. На следующий день его подключили к ИВЛ.