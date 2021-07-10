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Владимир Путин поддержал создание казачьих подразделений в Росгвардии

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:02

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в составе Росгвардии. Об этом заявил полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, передает РИА «Новости».

Автор идеи о создании отдельных казачьих батальонов — сам Чайка. По его словам, он написал об этом «соответствующую бумагу» Путину, и эта инициатива была поддержана.

«Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — сказал он.

С предложением привлечь казаков в ряды Росгвардии Юрий Чайка выступил в конце июня. Тогда он предлагал сначала в качестве эксперимента привлечь казаков Терского войскового казачьего общества, а в случае успеха распространить этот опыт на всю территорию России.

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