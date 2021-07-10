Власти Гаити попросили США и ООН ввести войска после убийства президента. Штаты отказались

Правительство Гаити обратилось к США и Организации Объединенных Наций с просьбой направить в страну ограниченный контингент войск для защиты ключевых объектов инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза. США отказалась от высылки военнослужащих в страну, а ООН оставила запрос без ответа. Об этом сообщает Reuters.

Военную помощь госсекретаря США Энтони Блинкена попросил временный глава государства и премьер-министр Гаити Клод Жозеф. «Мы оказались в ситуации, когда критически важные объекты страны — порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура — могут стать целью для нападения», — заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер.

Однако высокопоставленный чиновник из американской администрации рассказал агентству, что у Штатов нет планов на ввод войск. Ранее администрация Байдена выслала в Гаити сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности для расследования убийства президента, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала «оценить ситуацию и то, какую помощь мы можем оказать».

7 июля преступники пробрались в резиденцию Жовенеля Моиза и смертельно ранили президента, он получил 12 пуль. По данным гаитянских властей, нападение совершила хорошо вооруженная и организованная группа из 26 отставных колумбийских военных и 2 американцев гаитянского происхождения. 17 человек задержали, 3 убили в ходе перестрелки, остальные 8 продолжают скрываться.