Смертность в России в июне превысила прошлогодний показатель на 14% из‑за штамма «Дельта»

Смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, причиной роста стал резкий подъем заболеваемости, вызванный распространением штамма «Дельта». Конкретных цифр по количеству умерших вице-премьер не привела.

Вечером 9 июля Росстат опубликовал статистику смертности, из которой следует, что естественная убыль населения с января по май выросла примерно на 60% по сравнению с тем же периодом 2020-го. За пять месяцев этого года умерли 360,1 тыс. человек, а за пять месяцев прошлого — около 221,3 тыс.

В мае, по данным Росстата, зарегистрировали 162 283 смерти. Число умерших от коронавируса как от основной причины смерти в этом месяце составило 14 971 человек.

В России в июне случился резкий рост заболеваемости COVID-19, из‑за чего власти многих регионов начали возвращать ограничительные меры и объявили об обязательной вакцинации. Уже больше двух недель в стране ежедневно выявляют более 20 тыс. случаев заболевания.