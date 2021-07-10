Мужчина из Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно за лошадиное ржание. Он досаждал им соседям

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев был осужден на 3,5 года условно за то, что включал по ночам записи лошадиного ржания. Таким образом мужчина пытался досадить соседям, которые якобы шумно себя вели. Об этом сообщила программа «Вести».

В течение более чем двух лет Кондратьев мстил соседям за шум. Поначалу он включал на полную громкость тяжелую рок-музыку, а затем придумал более оригинальный способ издеваться над жителями близлежащих квартир.