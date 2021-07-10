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Мужчина из Нижнего Новгорода получил 3,5 года условно за лошадиное ржание. Он досаждал им соседям

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:56

Житель Нижнего Новгорода Юрий Кондратьев был осужден на 3,5 года условно за то, что включал по ночам записи лошадиного ржания. Таким образом мужчина пытался досадить соседям, которые якобы шумно себя вели. Об этом сообщила программа «Вести».

В течение более чем двух лет Кондратьев мстил соседям за шум. Поначалу он включал на полную громкость тяжелую рок-музыку, а затем придумал более оригинальный способ издеваться над жителями близлежащих квартир.

В итоге соседи обратились в полицию, причем не единожды: на Кондратьева написали свыше 80 заявлений о нарушении режима тишины. Полицейские регулярно приезжали домой к мужчине и несколько раз его штрафовали.

Однако это не остановило Кондратьева — и тогда дело дошло до суда. В декабре 2020 года нарушителя порядка задержали, а затем на него завели уголовное дело по статье об истязании двух и более лиц. По этому обвинению Кондратьеву грозило от трех до семи лет тюрьмы.

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