В Краснодарском крае непривитых туристов будут штрафовать на 30 тыс. рублей

В Краснодарском крае с 1 августа туристам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса в трехдневный срок, будут грозить штрафы до 30 тыс. рублей. Об этом сообщили в администрации региона.

По данным властей, если человек вовремя не обратится в пункт вакцинации, это будет приравниваться к нарушению ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

С 1 июля отели в Краснодарском крае требуют от туристов справку о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

С 1 августа на курорты будут пускать после предъявления справки о прохождении первого этапа вакцинации, с противопоказанием к прививке или с документом о перенесенной болезни. Также отели будут принимать с ПЦР-тестом, но при условии, что прибывшие вакцинируются в течение трех дней со дня заселения.