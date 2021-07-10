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Элайджа Вуд исследует преступления серийного убийцы Теда Банди в трейлере фильма «No Man of God»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:22

В сети появился трейлер фильма «No Man of God», который в российском прокате будет называться «Охотник за разумом. Схватка». Главные роли в картине сыграли Элайджа Вуд («Властелин колец») и Люк Кирби («Стекло», «Удивительная миссис Мейзел»).

Кирби сыграл в картине знаменитого американского серийного маньяка Теда Банди, который убил по меньшей мере 36 человек в 1970-х годах. Вуд исполнил роль аналитика ФБР Билла Хагмайера, который берет интервью у Банди перед тем, как тот отправится на электрический стул.

Цель Хагмайера — добиться от Банди признания в совершенных им преступлениях, которых, как считает, может быть гораздо больше, чем известно полиции. С этой целью агент ФБР сближается с убийцей и начинает терять грань между добром и злом.

«Он мой лучший друг», — заявляет в финале трейлера Банди. По словам автора Collider, «No Man of God» исследует психику преступника вместо того, чтобы воссоздавать его зверства, и фокусируется на том, что происходило с Банди за решеткой.

Режиссером фильма выступила Эмбер Сили. Сценарий написал Кит Лессер. Премьера картины намечена на 27 августа.

Русскоязычное название ленты отсылает к сериалу «Охотник за разумом», который снял Джо Пенхолл для Netflix. Шоу рассказывает о расследовании серийных убийств и попытках агентов ФБР понять их психологию. Продюсерами проекта выступали Дэвид Финчер и Шарлиз Терон.

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