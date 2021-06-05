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Скандал на «Премии Муз-ТВ», сиквел «Круэллы» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:41

Моргенштерн устроил скандал на «Премии Муз-ТВ» из‑за победы Александра Реввы. Рэпер отобрал у Ксении Собчак микрофон и попытался изменить формат голосования, но организаторы отклонили предложение.

Власти Бразилии одобрили применение «Спутника V». Всего российскую вакцину разрешили уже более 65 стран, а еще в 15 препарат находится на финальной стадии одобрения.

НАСА обсуждает с Россией планы совместного изучения Венеры. Представитель агентства отметил, что это будет «новая эра исследований планеты».

Организаторы ПМЭФ оценили количество соглашений, заключенных между участниками форума. Они насчитали более 800 договоренностей на общую сумму, превышающую 3,8 трлн рублей.

Владимир Зеленский предложил создать реестр олигархов Украины, куда «автоматически попадает» экс-президент Петр Порошенко. Олигархи не смогут финансировать политические партии и участвовать в приватизации крупной собственности.

Хакеры группировки Anonymous передали Илону Маску «черную метку». Конкретных требований озвучено не было, они просто перечислили антидостижения бизнесмена.

Опрос показал, что 49% россиян поддерживают законодательные ограничения для вождения электросамокатов. Не согласны с ними только 23% респондентов.

В Татарстане мужчина раздал прохожим десять коробок с мороженым. Поступок был бы милым, если бы он не украл их накануне из киоска.

В райцентре села в Башкирии высадили клумбы с коноплей, хотя расти в них должны были сосны. В МВД по Башкирии уже проверяют новый план благоустройства.

Disney в восторге от кассовых сборов «Круэллы», поэтому фильм получит продолжение. Его снимут создатели первой части — режиссер Крейг Гиллеспи и сценарист Тони МакНамара.

Продолжение «Тихого места» выйдет 31 марта 2023 года. Спин-офф расширит вселенную о постапокалиптическом мире, в котором выживает семья Эбботт.

Актер Эдвард Нортон и певица Джосс Стоун озвучат персонажей VR-фильма «Бумажные птицы. Часть 2». Голосом главного героя — мальчика-музыканта Тото — станет звезда «Кролика Джоджо» Арчи Йейтс.

Музыканты со всего мира написали симфонию, в которой солистом стал мяукающий кот из мема. Питомцу подыгрывают скрипка, флейта, гитара, барабаны и укулеле.

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