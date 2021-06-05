Власти Бразилии одобрили применение «Спутника V»

Четыре члена совета директоров проголосовали за одобрение «Спутника V», один — против. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» прибудет в Бразилию в июле.

Коллегиальный совет Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) разрешил применение российской вакцины от коронавируса «Спутника V». Об этом сообщается на официальной странице препарата в твиттере.

Anvisa выдвинула ряд условий к разработчикам вакцины. Например, на основании имеющихся данных невозможно подтвердить безопасность препарата и эту проблему необходимо устранить до начала поставок.

Кроме того, препарат должен будет поставляться только с проверенных бразильским ведомством предприятий. Не рекомендуется вводить вакцину беременным женщинам, людям младше 18 лет, а также тем, кто страдает рядом хронических заболеваний.

В ходе встречи с иностранными инвесторами на ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин отметил, что российскую вакцину одобрили уже более 65 стран мира с общим населением более 3,2 млрд человек. «Вакцина находится на финальной стадии одобрения еще в более 15 странах», — добавил Путин.

Впервые Anvisa отклонила запрос на применение российской вакцины «Спутник V» в январе. По словам регулятора, препарат не соответствовал минимальным государственным критериям. РФПИ пояснил, что Anvisa лишь запросила больше информации, но это не значит, что ведомство отказалось от регистрации препарата.