НАСА обсуждает с Россией планы совместного исследования Венеры

НАСА готово обсуждать с Россией дальнейшие планы изучения Венеры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя в космическом агентстве.

«У нас был прекрасный обмен мнениями по определению совместных целей для „Венеры-Д“, и мы приветствуем будущие возможности для того, чтобы наши эксперты продолжали обсуждение планов в отношении Венеры», — отметил источник издания.

Последние несколько лет НАСА определяло сферы взаимного интереса в деле планетарных исследований. Одним из основных вопросов стало изучение Венеры.

«Мы крайне рады вступить в новую эру исследований планеты, к которой мы испытываем общий интерес», — добавили в НАСА.

Ранее НАСА заявило о двух запланированных миссий по изучению Венеры. Они будут отправлены в 2028–2030 годах. Целью — выяснить, «как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты».