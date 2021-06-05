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Сумма всех заключенных на ПМЭФ сделок превысила 3,8 трлн рублей

Виктория Шанина
Сегодня в 17:06

Организаторы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) подсчитали число соглашений, заключенных во время проведения мероприятия. Всего было подписано более 800 договоров на общую 3,8 трлн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

«Бизнесмены со всего мира, российские бизнесмены на этом форуме подписали более 800 соглашений. Общая сумма соглашений <…> — 3 трлн 860 млрд рублей», — сказал Кобяков.

Треть от всей суммы пришлась на Ленинградскую область, которая поставила рекорд по стоимости соглашений в этом году. По словам губернатора области Александра Дрозденко, речь идет о 1,32 трлн рублей. Губернатор Петербурга отметил, что общая сумма на подвластной ему территории сумма соглашений превысила 200 млрд рублей.

Также Белгородская область заключила договор с группой НЛМК на 250 млрд рублей, а с компанией «Верофарм» — на 300 млн рублей. Самарская область подписала соглашение об инвестициях в 60 млрд рублей.

Всего в форуме участвовало 13 тыс. человек из 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, а также 800 «топовых компаний», которые представляли их руководители.

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