Власти Украины создадут реестр олиграхов. Минюст пообещал, что в него попадет Петр Порошенко

Закон предполагает, что олигархи не смогут финансировать политические партии и участвовать в приватизации крупной госсобственности. Чиновников обяжут отчитываться о контактах с ними.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о создании реестра. В него попадет экс-лидер страны Петр Порошенко , заявил глава Минюста страны Денис Малюська в программе «Свободы слова».

В список попадут обладатели крупных состояний, которые занимаются политикой и могут влиять на СМИ. По словам Зеленского, это необходимо для «ликвидации олигархической системы» в стране.

Документ будет действовать только десять лет. Затем будут разработаны антитрастовые нормы, закон о лоббизме и другие правовые акты, регулирующие крупный бизнес.

Малюська отметил, что Порошенко «автоматически попадает в реестр», ведь он является председателем партии «Европейская солидарность» и депутатом Рады. Также «точно попадет в реестр» бизнесмен Игорь Коломойский.