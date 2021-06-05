Эдвард Нортон и Джосс Стоун примут участие в VR-проекте «Бумажные птицы. Часть 2»

Американский актер Эдвард Нортон и британская певица Джосс Стоун примут участие в VR-проекте «Бумажные птицы. Часть 2». Об этом сообщил Deadline.
Фильм расскажет о близоруком мальчике по имени Тото, обладающем исключительным музыкальным талантом. Он отправится в далекий путь в мир тьмы, чтобы отыскать и вернуть свою сестру, которую украли таинственные тени.
В опасном путешествии Тото будут помогать его дедушка-музыкант Роберт, а также Эльза — девушка, отказавшаяся от всех своих мечтаний об искусстве, чтобы заботиться о семье. Главного героя озвучит звезда «Кролика Джоджо» Арчи Йейтс, а его помощников — Нортон и Стоун.
Экспериментальный VR-фильм, как можно понять из его названия, станет продолжением короткометражного проекта «Бумажные птицы. Часть 1». Он был снят Германом Хеллером и Федерико Карлини и представлен на Венецианской биеннале.
Хронометраж первой части составлял 19 минут. Продолжение будет немного длиннее — 32 минуты. Его разработает 3DAR, Baobab Studios и Oculus. Премьера «Бумажных птиц. Части 2» пройдет на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке — он начнется 9 июня.