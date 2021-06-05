Эдвард Нортон и Джосс Стоун примут участие в VR-проекте «Бумажные птицы. Часть 2»

Американский актер Эдвард Нортон и британская певица Джосс Стоун примут участие в VR-проекте «Бумажные птицы. Часть 2». Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет о близоруком мальчике по имени Тото, обладающем исключительным музыкальным талантом. Он отправится в далекий путь в мир тьмы, чтобы отыскать и вернуть свою сестру, которую украли таинственные тени.

В опасном путешествии Тото будут помогать его дедушка-музыкант Роберт, а также Эльза — девушка, отказавшаяся от всех своих мечтаний об искусстве, чтобы заботиться о семье. Главного героя озвучит звезда «Кролика Джоджо» Арчи Йейтс, а его помощников — Нортон и Стоун.