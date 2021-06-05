перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России вновь выявили более 9000 новых случаев коронавируса 11:38
НАСА обсуждает с Россией планы совместного исследования Венеры 11:28
Disney начал работу над сиквелом «Круэллы» 10:51
Власти Бразилии одобрили применение «Спутника V» 8:40
Baobab Studios/YouTube Эдвард Нортон и Джосс Стоун примут участие в VR-проекте «Бумажные птицы. Часть 2»
Эдвард Нортон и Джосс Стоун примут участие в VR-проекте «Бумажные птицы. Часть 2» 2:19
В Набережных Челнах мужчина украл десять коробок мороженого. А затем раздал его прохожим 1:29
92-летняя британка создала вязаную копию Сандрингемского дворца, принадлежащего Елизавете II 0:44
В Шотландии школьник пришел в Академию Моффата в юбке. Так он протестовал против запрета на шорты Вчера в 23:36
На «Нашествие» пустят только вакцинированных или с ПЦР-тестом. Пользователи отменяют фестиваль Вчера в 22:45
therock/Instagram Дуэйн Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт». В нем сыграет Яхья Абдул-Матин II
Дуэйн Джонсон спродюсирует боевик «Экстренный контакт». В нем сыграет Яхья Абдул-Матин II Вчера в 22:36
Лиза Кудроу забыла аккорды «Драного кота» во время съемок спецэпизода «Друзей» с Леди Гагой Вчера в 21:32
Facebook согласился разблокировать аккаунт Дональда Трампа в январе 2023 года Вчера в 21:30
Новосибирского полицейского, застрелившего 19-летнего парня, освободили по поручению Бастрыкина Вчера в 21:11
Минтруд опубликовал график праздников в 2022 году Вчера в 20:43
«Яндекс»/YouTube В «Иллюзионе» отметят десятилетие фильма «Generation П». Там пройдет спецпоказ с участием режиссера
В «Иллюзионе» отметят десятилетие фильма «Generation П». Там пройдет спецпоказ с участием режиссера Вчера в 20:34
Тезисы Путина на ПМЭФ, наггетс за 100 тыс. долларов и другие новости дня Вчера в 20:28 Дайджест
Мраморное море в Турции покрылось морскими соплями. Они разрушают местную экосистему Вчера в 20:03
«Я дала мальчику стулом по голове»: пользователи рассказывают о своих воспоминаниях из детсада Вчера в 19:08
St. Vincent выпустит радиошоу на Apple Music. В нем будет звучать музыка из 1970-х Вчера в 18:49
PDSA/YouTube В Камбодже крыса-сапер ушла на пенсию. За 5 лет грызун обнаружил 71 мину и получил золотую медаль
В Камбодже крыса-сапер ушла на пенсию. За 5 лет грызун обнаружил 71 мину и получил золотую медаль Вчера в 18:25
Отключить рекламу

Disney начал работу над сиквелом «Круэллы»

Виктория Шанина
Сегодня в 10:51

Сиквел «Круэллы» находится на ранней стадии разработки. Режиссером вновь станет Крейг Гиллеспи, сценаристом — Тони МакНамара, пишет The Hollywood Reporter.

Студия Disney начала работать над продолжением спин-оффа «101 далматинца» примерно на второй неделе показа первой «Круэллы» в кинотеатрах. Сообщается, что Эмма Стоун вновь вернется к своей роли.

Тем не менее, некоторые американские СМИ пишут о возможном уходе Стоун из проекта. Однако как фильм будет существовать без главной героини, пока неясно.

«Круэлла» дебютировала 28 мая одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney+. По всему миру картина собрала уже 48,5 млн долларов и получила ряд положительных отзывов от критиков и зрителей.

«Мы очень довольны кассовыми сборами Круэллы в сочетании с ее высокими показателями Disney + на сегодняшний день. Фильм был невероятно хорошо принят зрителями по всему миру <…> Мы с нетерпением ждем, когда зрители продолжат наслаждаться этим фантастическим фильмом», — говорится в заявлении представителя Disney.

Станислав Зельвенский подробно разобирал все недостатки и преимущества картины. Он похвалил актерский дуэт Эммы Стоун и Эммы Томпсон, но от образа душевной злодейки, которая любит собак и едва ли не является защитницей животных, он не в восторге.

События недели на afisha.ru
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
Mujuice
Урбанистическая меланхолия и пестрая танцевальная электроника
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить