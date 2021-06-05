Disney начал работу над сиквелом «Круэллы»

Студия Disney начала работать над продолжением спин-оффа «101 далматинца» примерно на второй неделе показа первой «Круэллы» в кинотеатрах. Сообщается, что Эмма Стоун вновь вернется к своей роли.

Тем не менее, некоторые американские СМИ пишут о возможном уходе Стоун из проекта. Однако как фильм будет существовать без главной героини, пока неясно.

«Круэлла» дебютировала 28 мая одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney+. По всему миру картина собрала уже 48,5 млн долларов и получила ряд положительных отзывов от критиков и зрителей.

«Мы очень довольны кассовыми сборами Круэллы в сочетании с ее высокими показателями Disney + на сегодняшний день. Фильм был невероятно хорошо принят зрителями по всему миру <…> Мы с нетерпением ждем, когда зрители продолжат наслаждаться этим фантастическим фильмом», — говорится в заявлении представителя Disney.

Станислав Зельвенский подробно разобирал все недостатки и преимущества картины. Он похвалил актерский дуэт Эммы Стоун и Эммы Томпсон, но от образа душевной злодейки, которая любит собак и едва ли не является защитницей животных, он не в восторге.