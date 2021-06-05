Музыканты написали симфонию, в которой солистом стал мяукающий кот из мема

В TikTok резко набрало популярность видео с котом, который мелодично (и немного злобно) реагировал на провокации хозяина. Пользователь The Kiffness превратил мяуканье кота в трек.

Юзер добавил к звуку биты и бас, а также вокал с текстом: Я — человек, а ты — кот, мы создаем музыку и это факт. Я ненавижу слышать как ты кричишь от страха, но не волнуйся, я с тобой». Что неудивительно, ролик набрал 4,6 млн просмотров и почти полмиллиона лайков.