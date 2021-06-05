Музыканты написали симфонию, в которой солистом стал мяукающий кот из мема

В TikTok резко набрало популярность видео с котом, который мелодично (и немного злобно) реагировал на провокации хозяина. Пользователь The Kiffness превратил мяуканье кота в трек.
Юзер добавил к звуку биты и бас, а также вокал с текстом: Я — человек, а ты — кот, мы создаем музыку и это факт. Я ненавижу слышать как ты кричишь от страха, но не волнуйся, я с тобой». Что неудивительно, ролик набрал 4,6 млн просмотров и почти полмиллиона лайков.
Получив признание зрителей, The Kiffness выпустил полноценную версию трека. Видео опубликовано на его ютьюб-канале вместе с картинкой одинокого розового кота, который сидит на краю обрыва и смотрит на мультяшный Сатурн.
Композицию оценили не только пользователи соцсети, но и музыканты со всего мира. Так появились ролики с котом и The Kiffness, которым подыгрывают живые инструменты.
Первой стала скрипка в исполнении Аманды Барбальо из Бразилии.
К ней присоединился Кристов Грон из Чехии с укулеле.
Аксиньи Хоменко из России добавила флейту.
Затем подключились Рейчел Соломон из США с вокалом и гитара с барабанами от Бенджамина Гегеле из Германии.
В итоге автор первого ролика (The Kiffness) собрал все инструменты в одну симфонию и опубликовал на популярных цифровых платформах.
Вдохновившись успехом, мужчина продолжил записывать фиты с котами. Например, на его странице в TikTok уже появился кавер на «Blinding Lights» канадского певца The Weekend, в котором есть звук чихающего кота.