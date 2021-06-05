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Третья часть «Тихого места» выйдет 31 марта 2023 года. Она расскажет о постапокалиптическом мире

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:44

Студия Paramount назвала дату выхода спин-оффа франшизы «Тихое место» — 31 марта 2023 года. Разработка фильма находится на ранней стадии, поэтому детали сюжета и название третьей части пока неизвестны, пишет Deadline.

Издание выяснило, что создатели планируют переместить фокус повествования с семьи Эбботтов на постапокалиптичекий мир вселенной «Тихого места». Режиссером и сценаристом стал Джефф Николс («Мад», «Специальный полуночный выпуск»), а автором идеи — постановщик и исполнитель одной из главных ролей Джон Красински.

О планах выпустить третью часть хоррора стало известно в ноябре прошлого года. Продюсерами проекта выступят Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэд Фуллер и Эллисон Сигер. Кто снимется в картине, пока неизвестно.

За первые три дня после премьеры фильм ужасов «Тихое место-2» принес американским прокатчикам 48 млн долларов. Он стал самым кассовым фильмом в США с начала пандемии.

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