Хакеры отправили «черную метку» Илону Маску. Они могут взломать Tesla

Авторы послания перечислили «проступки» Маска в сети. В том числе, его беспорядочные твиты, которые влияют на рынок криптовалют. Конкретные требования от бизнесмена хакеры не озвучили.

Хакеры группировки Anonymous передали основателю Tesla и SpaceX Илону Маску «черную метку». Ролик можно посмотреть на их ютьюб-канале , на котором 125 тыс. подписчиком.

Anonymous — довольно профессиональные мошенники, которые взламывали сайты Интерпола, Европарламента, Ватикана, делали перехваты переговоров ФБР. В систему электромобилей Tesla, например, они тоже смогут попасть, поэтому видео можно воспринимать как угрозу.

В прошлом году Anonymous взломали рации полиции Чикаго, чтобы поставить на них трек N.W.A. «Fuck the Police». Он посвящен предосудительному отношению американских полицейских к чернокожим. Так хакеры заявили о своей поддержке протестующих против расизма и жестокости полиции.

Группировка Anonymous начала самоорганизовываться и действовать в начале прошлого десятилетия, без ее вмешательства не обошлись многие важные события мирового значения. В далеком 2012 году «Афиша Daily» поговорила с ее участниками и выяснила, кто они такие и какие цели преследуют — с тех пор в их организации мало что изменилось.