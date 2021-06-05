В Набережных Челнах мужчина украл десять коробок мороженого. А затем раздал его прохожим

Инцидент произошел в 25-м комплексе города. Преступник проник в киоск ночью и взломал холодильник. Полиции Татарстана удалось задержать грабителя, но мороженого у него не обнаружили.

В Набережных Челнах мужчина обворовал киоск с мороженым. Он украл десять коробок угощений, а затем раздал их прохожим. Об этом рассказала газета «Челнинские известия».

Мужчина признал вину и рассказал, что выкинул товар по дороге или раздал прохожим. В соцсети вскоре появилось видео, на котором неизвестный человек ходит по улице с коробкой и дарит окружающим мороженое.

В МВД республики отметили, что уголовное дело по факту кражи товара из киоска пока не возбуждено. Полиции предстоит сперва оценить размер ущерба.

Преступником оказался 46-летний житель Мензелинска, который работает в Набережных Челнах формовщиком на частном предприятии. С какой целью он украл мороженое, неизвестно. Сообщается, что мужчина ранее уже был неоднократно судим за имущественные преступления.