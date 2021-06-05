Моргенштерн устроил скандал на премии «МузТВ». Все из‑за победы Александра Реввы

В зал, где проходило награждения, рэпер прибыл на инвалидной коляске. Алишер (настоящее имя исполнителя) начал игнорировать ведущую церемонии Ксению Собчак , а затем вскочил с коляски, отобрал у Собчак микрофон и высказался о победе Александра Реввы в номинации «Лучший исполнитель».

Российский рэпер Моргенштерн спровоцировал конфликт на вручении премии «МузТВ». Об этом сообщило издание «Подъем».

Ближе к финалу мероприятия Моргенштерн обвинил жюри в фальсифицированном голосовании. Он предложил выбрать победителя с помощью реакции зрителей — критерием оценки стала бы громкость криков из зала.

Ведущие отклонили такой вариант развития событий, ведь это «не сельская дискотека». Алишер заявил, что лучшая награда — это его девушка Дилара, а главный приз премии «МузТВ» (тарелку) он презирает.

Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Адвокат рэпера уточнял, что претензии связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат.