Опрос: почти половина россиян согласна с необходимостью ввести ограничения для электросамокатов

Портал Superjob провел опрос и выяснил, что 49% россиян поддерживают введение законодательных ограничений для вождения электросамокатов. Результаты исследования предоставил РБК.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 375 городов во всех округах страны. Против новых ограничительных мер выступило 23% респондентов, 28% — затруднились ответить.

Чаще всего регулирование электросамокатов на законодательном уровне поддерживали мужчины (52%). Как правило возраст согласных с ограничениями людей превышал отметку в 45 лет (58% всех респондентов).

Большинство россиян, участвовавших в опросе, уверены, что скорость такого транспорта нужно ограничить до 10-20 километров в час. Многие предложили выделить отдельную категорию водительских прав для управления электросамокатами. Лишь некоторые считают, что запрета ездить по пешеходным зонам будет достаточно.

3 июня Совет по правам человека при президенте России предложил ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Кроме того, организация посчитала необходимым распространить действие Правил дорожного движения на эти транспортные средства и закрепить минимальный возраст для разрешения на вождение.

В действующей редакции ПДД водители самокатов имеют статус пешеходов. В мае с предложениями по регулированию использования этого транспорта выступила Мосгордума. В частности, депутаты предложили составить и вести черный список нарушителей, ограничить скорость передвижения в парках до 15 километров в час, а также выделить для самокатов специальные велодорожки и запретить ездить на одном транспорте вдвоем.