перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Франция выплатит по 2500 евро гражданам, готовым поменять автомобиль на электрический велосипед 21:47
Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ россиян с низкой зарплатой 21:20
Instagram и Facebook начали тестировать скрытые лайки. Отказаться от счетчика можно по желанию 20:59
Илья Альтшулер возглавит «Афишу», «Насилию.нет» получил штраф и другие новости дня 20:45 Дайджест
«Быть трансгендерным человеком — не значит страдать»: что трансперсоны хотят, чтобы мы знали о них 20:23
The Fast Saga/YouTube В сети появился трейлер девятого «Форсажа». В нем — Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би
В сети появился трейлер девятого «Форсажа». В нем — Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би 20:13
Томас Винтерберг поставит сериал «Семьи, как наши». Он станет телевизионным дебютом режиссера 19:23
Хью Джекман и Лора Дерн сыграют в фильме «Сын». Его снимут авторы драмы «Отец» 18:35
Исследование: человек больше доверяет алгоритмам, чем рекомендациям окружающих 18:12
Дэвид Бекхэм будет тренировать юных футболистов в реалити-шоу на Disney+ 18:12
В «Зарядье» пройдет концерт — презентация нового альбома Глеба Колядина «Water Movements» 17:41
пресс-материалы В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667»
В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667» 17:40
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта 17:36
Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по России 16:59
Тиктокерка записала христианскую версию «Montero» от Lil Nas X. Пользователи раскритиковали ее 16:50
В США снимут англоязычную версию «Иронии судьбы». Режиссер – Марюс Вайсберг 16:24
Блогер вел стрим 31 день, продлевая его за подписку. В итоге он собрал рекордное число фолловеров 16:12
Сергей Собянин/«ВКонтакте» Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары
Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары 15:52
Илья Альтшулер возглавит компанию «Афиша» 15:50
В России создадут приложение «Госдоки» для хранения документов 15:16
Отключить рекламу
Дайджест

Илья Альтшулер возглавит «Афишу», «Насилию.нет» получил штраф и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:45

Илья Альтшулер займет должность гендиректора «Афиши». Он будет развивать медийно-сервисную платформу компании, используя возможности экосистемы «Сбера».

Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тыс. рублей за нарушение требований к НКО-иноагентам. «Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов», — сказал адвокат организации.

Силовики провели обыски у сотрудников студенческого журнала Doxa. Причиной стало видео, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора.

В России за последние сутки выявили 8326 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 666 209.

Владимир Путин сделал укол вторым компонентом вакцины от коронавируса. Каким именно препаратом привился президент, в Кремле по-прежнему не сообщают.

Ростуризм предложил тем, кто купил туры в Турцию или Танзанию, заменить их на путешествия по России. Обмен возможен по согласованию с туроператором.

«Яндекс.Бизнес» изучил запросы россиян на тему запуска своего дела. Оказалось, что петербуржцы чаще всего хотят открыть ларьки с шаурмой, а россияне в целом — магазины одежды.

Марюс Вайсберг («Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения») станет режиссером голливудской версии «Иронии судьбы». Процесс уже запущен — съемки стартуют летом в Бостоне.

Автор «Еще по одной» Томас Винтерберг снимет свой первый сериал. Он будет называться «Семьи, как наши» и расскажет о жителях Дании, которым приходится покинуть страну из‑за масштабного наводнения.

Режиссер «Отца» Флориан Зеллер снимет фильм «Сын». В нем появятся Лора Дерн и Хью Джекман — они сыграют разведенную пару, которой приходится вместе воспитывать трудного подростка.

Мик Джаггер и Дейв Грол записали песню «Easy Sleazy». Она посвящена пандемии и тяготам жизни в локдауне.

Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера. Спецпоказ пройдет 24 апреля в кинотеатре «Формула Кино Европа».

15 апреля, в 19.00, в «Зарядье» пройдет концерт — презентация нового альбома Глеба Колядина «Water Movements». Прямую трансляцию можно будет посмотреть в Facebook, «ВКонтакте» и на сайте «Афиши».

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Сбербанк России
Роскомнадзор
Ростуризм
Люди
Владимир Путин
Ларс фон Триер
Марюс Вайсберг
Томас Винтерберг
Лора Дерн
Хью Джекман
Мик Джаггер
Глеб Колядин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить