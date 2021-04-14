Илья Альтшулер возглавит «Афишу», «Насилию.нет» получил штраф и другие новости дня

Илья Альтшулер займет должность гендиректора «Афиши». Он будет развивать медийно-сервисную платформу компании, используя возможности экосистемы «Сбера».

Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тыс. рублей за нарушение требований к НКО-иноагентам. «Фактически это штраф за то, что центр сам себя не внес в реестр иностранных агентов», — сказал адвокат организации.

Силовики провели обыски у сотрудников студенческого журнала Doxa. Причиной стало видео, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора.

В России за последние сутки выявили 8326 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 666 209.

Владимир Путин сделал укол вторым компонентом вакцины от коронавируса. Каким именно препаратом привился президент, в Кремле по-прежнему не сообщают.

Ростуризм предложил тем, кто купил туры в Турцию или Танзанию, заменить их на путешествия по России. Обмен возможен по согласованию с туроператором.

«Яндекс.Бизнес» изучил запросы россиян на тему запуска своего дела. Оказалось, что петербуржцы чаще всего хотят открыть ларьки с шаурмой, а россияне в целом — магазины одежды.

Марюс Вайсберг («Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения») станет режиссером голливудской версии «Иронии судьбы». Процесс уже запущен — съемки стартуют летом в Бостоне.

Автор «Еще по одной» Томас Винтерберг снимет свой первый сериал. Он будет называться «Семьи, как наши» и расскажет о жителях Дании, которым приходится покинуть страну из‑за масштабного наводнения.

Режиссер «Отца» Флориан Зеллер снимет фильм «Сын». В нем появятся Лора Дерн и Хью Джекман — они сыграют разведенную пару, которой приходится вместе воспитывать трудного подростка.

Мик Джаггер и Дейв Грол записали песню «Easy Sleazy». Она посвящена пандемии и тяготам жизни в локдауне.

Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера. Спецпоказ пройдет 24 апреля в кинотеатре «Формула Кино Европа».

15 апреля, в 19.00, в «Зарядье» пройдет концерт — презентация нового альбома Глеба Колядина «Water Movements». Прямую трансляцию можно будет посмотреть в Facebook, «ВКонтакте» и на сайте «Афиши».