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В «Зарядье» пройдет концерт-презентация нового альбома Глеба Колядина «Water Movements»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:41

15 апреля молодой петербургский композитор и пианист Глеб Колядин проведет концерт в «Зарядье». Он презентует свой новый альбом «Water Movements» («Водные передвижения»).

В пластинку вошла коллекция кинематографичных импровизаций Колядина. Музыкант смешал звуковые образы воды и фортепианные экспромты для рассказа личной истории. Так он попытался сократить дистанцию между композитором и слушателем.

«Разброс настроений и стилей здесь совсем не камерный: какие‑то треки живописны и экспрессивны как саундтреки Эннио Морриконе, где‑то просвечивают нуарные настроения зрелой неоклассики, а в некоторых композициях трансовая ритмика минимализма совершенно естественно соединяется с гармоническим кружевом импрессионизма», — пишет пресс-служба площадки.

Концерт пройдет 15 апреля в 19.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на сайте «Афиши». Купить билет на концерт можно по ссылке.

Альбом «Water Movements» вышел еще 23 марта. В него вошли 13 треков, наполненных интимными фортепианными экспромтами музыканта.

Глеб Колядин — автор и участник музыкального проекта Iamthemorning, получившего премию Progressive Music Awards в номинации «Лучший альбом года» в 2016 году. Кроме того, композитор пишет для театра, музыкальных шоу и других проектов.

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