Мик Джаггер и Дэйв Грол записали песню «Easy Sleazy». Она посвящена пандемии

Джаггер написал композицию во время локдауна. С партиями гитары, баса и барабанов ему помог Грол. Артисты передали свои эмоции от пребывания взаперти без возможности выступать и полноценно заниматься музыкой.

В треке Джаггер жалуется на безделье, отмену гастролей, футбол с фальшивыми аплодисментами, виртуальные премьеры, усталость от телевидения и отсутствие движения. «Мы вырвемся из этой тюрьмы, откроем двери, откроем окна, наступит сад радостей земных», — поет музыкант.

По словам Джаггера, в песне есть нужный всем сейчас оптимизм. Гроул назвал композицию «песней лета» и своей исполнившейся мечтой, случившейся, когда он думал, что жизнь «не сможет быть более безумной».