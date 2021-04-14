перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: человек больше доверяет алгоритмам, чем рекомендациям окружающих 18:12
Дэвид Бекхэм будет тренировать юных футболистов в реалити-шоу на Disney+ 18:12
В «Зарядье» пройдет концерт-презентация нового альбома Глеба Колядина «Water Movements» 17:41
пресс-материалы В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667»
В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667» 17:40
Школа дизайна НИУ ВШЭ/Facebook Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта 17:36
Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по России 16:59
Тиктокерка записала христианскую версию «Montero» от Lil Nas X. Пользователи раскритиковали ее 16:50
В США снимут англоязычную версию «Иронии судьбы». Режиссер – Марюс Вайсберг 16:24
Блогер вел стрим 31 день, продлевая его за подписку. В итоге он собрал рекордное число фолловеров 16:12
Сергей Собянин/«ВКонтакте» Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары
Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары 15:52
Илья Альтшулер возглавит компанию «Афиша» 15:50
В России создадут приложение «Госдоки» для хранения документов 15:16
Студия «Толк» запустила подкаст об IT-мемах 15:06
Журнал «Носорог» запускает второй курс «Школы издательского дела» 15:04
Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера 14:41
@mattilathehun/TikTok Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником
Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником 14:06
Путин привился второй дозой вакцины от коронавируса 14:02
Медики: низкий уровень физической активности утраивает риск смерти от COVID-19 13:12
Серена Уилльямс подписала контракт с Amazon Prime. Первый проект — байопик про ее карьеру 13:08
Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тыс. рублей по закону об иноагентах 12:22
Отключить рекламу

В США снимут англоязычную версию «Иронии судьбы». Режиссер – Марюс Вайсберг

Виктория Шанина
Сегодня в 16:24

Летом 2021-го в Бостоне стартуют съемки голливудской версии картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ремейк будет называться «About Fate», сообщает дистрибьютор фильма кинокомпания Central Partnership.

Режиссером новой версии культового советского фильма станет Марюс Вайсберг. В последнее время он работал преимущественно над российскими комедиями. Среди них «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «8 лучших свиданий».

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — заявил Вайсберг.

Главные роли в «About Fate» исполнят Эмма Робертс (снималась в фильме «Мы — Миллеры» и сериале «Американская история ужасов»), Томас Манн (сериалы «Фарго» и «Бывает и хуже»), Гарретт Хедлунд («Трон: Наследие», «Троя») и Бритт Робертсон («Собачья жизнь», «Земля будущего», «Мать и дитя»).

Новый сценарий разрабатывает Тиффани Полсен, которая работала над комедией «Пара на праздники». Продюсерами выступят Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Оригинальная «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова вышла в 1975 году. По сюжету в канун Нового года главный герой напился и случайно уехал в Ленинград. Понял он это, только когда проснулся в чужой квартире. В этот момент неожиданно начинается настоящая драма о поиске истинной любви.

Подробности по теме
«Вы не смотрели «Иронию судьбы» со стороны заливной рыбы?»: в твиттере переосмыслили фильм Рязанова
«Вы не смотрели «Иронию судьбы» со стороны заливной рыбы?»: в твиттере переосмыслили фильм Рязанова
События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Гаррет Хедлунд
Марюс Вайсберг
Эльдар Рязанов
Владимир Кошелев
Эмма Робертс
Томас Манн
Гарретт Хедлунд
Марина Беспалова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить