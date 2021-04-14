Летом 2021-го в Бостоне стартуют съемки голливудской версии картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ремейк будет называться «About Fate», сообщает дистрибьютор фильма кинокомпания Central Partnership.

Режиссером новой версии культового советского фильма станет Марюс Вайсберг. В последнее время он работал преимущественно над российскими комедиями. Среди них «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» и «8 лучших свиданий».

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — заявил Вайсберг.

Главные роли в «About Fate» исполнят Эмма Робертс (снималась в фильме «Мы — Миллеры» и сериале «Американская история ужасов»), Томас Манн (сериалы «Фарго» и «Бывает и хуже»), Гарретт Хедлунд («Трон: Наследие», «Троя») и Бритт Робертсон («Собачья жизнь», «Земля будущего», «Мать и дитя»).

Новый сценарий разрабатывает Тиффани Полсен, которая работала над комедией «Пара на праздники». Продюсерами выступят Винсент Ньюман, Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Оригинальная «Ирония судьбы» Эльдара Рязанова вышла в 1975 году. По сюжету в канун Нового года главный герой напился и случайно уехал в Ленинград. Понял он это, только когда проснулся в чужой квартире. В этот момент неожиданно начинается настоящая драма о поиске истинной любви.