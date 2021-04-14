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Хью Джекман и Лора Дерн сыграют в фильме «Сын». Его снимут авторы драмы «Отец»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:35

Хью Джекман и Лора Дерн снимутся в новом фильме режиссера Флориана Зеллера, известного по драме «Отец». Картина будет называться «Сын» и расскажет об отношениях мальчика-подростка и его разведенных родителей, сообщил Variety.

Джекман и Дерн сыграют отца и мать Николаса — трудного тинейджера, который месяцами прогуливает школу и нуждается во внимании. Его появление вносит перемены в жизнь героя Джекмана, который строит жизнь с новой партнершей и их маленьким ребенком.

«„Сын“ — это глубоко человеческая история, которая, я верю, связывает нас всех. Я надеюсь, что зрители будут глубоко тронуты путешествием этой семьи. И Хью, и Лора, естественно, передают большую теплоту, сострадание и уязвимость», — рассказал Зеллер.

Действие фильма развернется в Нью-Йорке. По мнению режиссера, картина заставит зрителей позвонить близким и сказать им, что они любимы и не одиноки. Сценарий ленты напишет автор «Отца» Кристофер Хэмптон.

Продюсерами проекта выступят Иэн Каннинг и Эмиль Шерман (оба — «Лев», «Король говорит!»), а также Джоанна Лори и Кристоф Спэдоун («Отец»).

Предыдущую работу Зеллера и Хэмптона — драму «Отец» — впервые показали на кинофестивале «Сандэнс» зимой 2019 года. Ленту номинировали на шесть премий «Оскар».

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