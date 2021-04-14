Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера

24 апреля в рамках киноклуба «Афиша» пройдет спецпоказ мюзикла Ларса фон Триера «Танцующая в темноте» 2000 года. Представит фильм кинокритик Егор Москвитин.

Действие драмы происходит в Америке середины 60-х. Чешская эмигрантка Сельма и ее сын начинают терять зрение из‑за тяжелой болезни. Чтобы накопить денег на операцию для мальчика, женщина скрывает свою проблему и продолжает почти вслепую работать на фабрике.

Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. Исполнительница главной роли Бьорк была удостоена серебряной премии за лучшую женскую роль.

Спецпоказ пройдет 24 апреля, в 16.00, в кинотеатре «Формула Кино Европа». Билеты можно купить по ссылке.