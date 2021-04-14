В Москве силовики пришли с обысками к сотрудникам студенческого журнала DOXA

В редакцию студенческого журнала DOXA, а также к троим его сотрудникам, пришли силовики с обысками. Об этом сообщается в телеграм-канале журнала.

Обыски идут по местам жительства редакторов Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина и Армена Арамяна. Тышкевич также рассказали, что у нее выломали дверь.

В «ОВД-Инфо» рассказали, что обыски проводят в связи с видео, которое издание удалила по требованию Роскомнадзора. В каком статусе находятся сотрудники журнала, неизвестно. Дело завели по экстремистской статье. Организация также сообщила об обысках у Аллы Гутниковой.

DOXA — независимый студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России.

В декабре 2019 года руководство Высшей школы экономики лишили журнал статуса студенческой организации. Издание якобы нарушило правила поддержки студорганизаций, опубликовав текст о ректоре РГСУ Наталье Починок. Подробнее об издании почитать можно здесь.