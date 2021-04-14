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Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по России

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:59

Туристы, которые купили тур в Турцию или Танзанию, могут обменять его на путешествие по России. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

В агентстве уточняют, что обмен возможен по согласованию с туроператором.

«Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов — по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки», — отмечает Ростуризм.

Ведомство также открыло горячую линию для тех, у кого есть вопросы по ограничению полетов в Турцию и Танзанию. Через нее, например, можно будет узнать телефоны туроператоров, которые работают с этими странами, а также контакты консульств и авиакомпаний.

Авиасообщение между Россией и Турцией, а также Танзанией будет ограничено с 15 апреля до 1 июня. Исключениями станут рейсы между Стамбулом и Москвой, они будут совершаться дважды в неделю. По данным Ассоциации туроператоров, на этот период путевки в Турцию купили около 530 тыс. человек, в Танзанию — около 7000.

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